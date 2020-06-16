HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Güvenilir Tatil Köyü 01 Temmuz'da Açılıyor

Adıyaman'da çalıştığı kurumun bahçesinde bankta otururken öldü

Demirören Haber Ajansı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

ADIYAMAN'da Ferhat Aslan (51), görevli olduğu İl Sağlık Müdürlüğü bahçesindeki bankta otururken hayatını kaybetti. Aslan'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Abone ol

Olay, sabah saatlerinde Karapınar Mahallesi’nde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. Müdürlükte memur olarak görev yapan Ferhat Aslan, kurumun bahçesindeki bankta otururken fenalaştı.

Aniden yere yığılan Aslan'ı fark edenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aslan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Ferhat Aslan'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Öldürülen dev timsahın midesinden kadın parçaları çıkarıldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Muslera: Beni en çok kızdıran pozisyonun ofsayt olmasıydı
Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye ile ilgili küstah açıklamalar
Yeni İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş FETÖ'nün kabusu olmuş
Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Levent Yamanel 'çok önemli' dedi markete gidenleri uyardı
İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'nin iddiaları! Gizlilik sözleşmesi çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Murat Gögebakan ne zaman öldü eşi Sema Bekmez ve oğlu kimdir?
Ali Koç, Kruse ve Muslera'yı ziyaret etti
FETÖ'yü ilk deşifre eden eski Emniyet Müdürü Cevdet Saral atamaları değerlendirdi
Beşiktaş'ta kaleye yeni aday Stanislav Kritsyuk
Murat Göğebakan karısı Sema Bekmez kimdir aldatma hikayesi yürek buktu
Arda Türkmen Melodi Elbirliler yaş farkı kaç aşkları ortaya çıktı
Yorumlar