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Beşiktaş, Domagoj Vida sıkıntısı

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Beşiktaş, Domagoj Vida'nın sağ uyluk iç adalesinde ödem tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu

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Beşiktaş, 2-1 kaybedilen Antalyaspor maçında sakatlanan Hırvat savunmacı Domagoj Vida'da ödem tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta, sağ uyluk iç adalesinde yaralanma meydana gelen futbolcumuz Domagoj Vida’nın gerçekleştirilen MR görüntülemesinde ödem tespit edilmiştir. Tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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