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Bakan Süleyman Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı: Sen bizim kahramanımızsın

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan'ın Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Turgut Abi, sen bizim kahramanımızsın" dedi.

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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Bakan Soylu, "15 Temmuz için, 'FETÖ'nün ihanetine kanıt aranıyorsa, kanıt benim' diyen TEM başkanımız Turgut Aslan, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu. Turgut Abi, sen bizim kahramanımızsın, teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanımız" ifadelerini kullandı.

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