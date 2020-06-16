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Koronavirüs aşısının kaç yıl koruduğu belli oldu

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Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında AstraZeneca isimli ilaç şirketinin geliştirmeye çalıştığı Covid-19 aşısının insanları bir yıl boyunca koruduğu ortaya çıktı.

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Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, ABD ve Hollanda ile anlaşma imzalayarak geliştirilecek Covid-19 aşıları için çalışmalarına hızla devam eden İngiltere merkezli ilaç şirketi AstraZeneca’nın CEO’su Pascal Soriot açıklamalarda bulundu.

''Bu aşı insanları bir yıl boyunca Covid-19’dan uzak tutacak”
Belçika merkezli medya kuruluşu Bel RTL’e konuşan Soriot, Oxford Üniversitesi’yle birlikte geliştirilen ve insanlar üzerinde denemelerin başladığı aşı ile ilgili olarak, “Bizce bu aşı insanları bir yıl boyunca Covid-19’dan uzak tutacak” dedi.

''Ekim ayı gibi dağıtıma başlayacağız”
400 milyon doz potansiyel aşı üretmeyi planladıklarını açıklayan şirketin CEO’su, “Eğer her şey yolunda giderse Ağustos/Eylül gibi klinik testlerin sonuçlarını alacağız. Bununla paralel olarak da üretime başlayacağız. Eğer plan yolunda ilerlerse Ekim ayı gibi dağıtıma başlayacağız” ifadesini kullandı.

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