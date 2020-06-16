Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavıyla ilgili merak edilenlerin anlatırken, yeni eğitim-öğretim yılıyla ilgili olarak "Tam gün eğitim yapan okullarımız duruma göre ikili öğretime geçebilir." dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 TV'de açıklamalarda bulundu. Selçuk'un açıklamaları şöyle:

LGS'de alınan önlemler

45 dakika bir ara var. O ara için de gerekli tedbirler alındı. Çocuklarımızın dışarı çıkması, içeri girmesi halinde maske ihtiyacı tekrar doğabilir. Gözetmenler cerrahi eldiven giymek zorunda.

Soru kitapçıklarını öğrencilerimize vermeyeceğiz. Karmaşayı istemiyoruz. 22 Haziran Pazartesi günü okullardan alabilirler.

Geçen yıl 3870 okulda sınav yapmıştık. Bu yıl 18 bin okula çıkardık. 5 kat artış var. Öğrenciler sınav başladığında maskeyi çıkarabilirler.

31 Ağustosta başlayacak 3 haftalık eğitim zorunlu mu olacak?

31 Ağustos zorunlu. Devlet ile birlikte başlamak zorunda. Öncesinde özel eğitim kurumu ister başlar ister başlamaz.

İkili öğretim konusu



Senaryo A, B, C... Bunların hepsini hazırladık. Liselerimizin yüzde 1'inde ikili öğretim var. İlkokul ve ortaokullarda yüzde 12-13. Çok büyük bir kesimde ikili öğretim yok. Tam gün eğitim yapan okullarımız duruma göre ikili öğretime geçebilir. Sabahçılar-öğlenciler olur... Sınıfın yarısı sabah gelebilir, sınıfın yarısı öğle gelebilir. Ama bu böyle olacak anlamına gelmiyor.

Okullarda maske takılacak mı?

Okullar açıldığı zamanki tabloya göre karar verilecek.

Yeni öğretmen atamaları olacak mı?

6-25 Temmuz tarihleri arasında sözlü sınavlar yapılacak, bir problem çıkmazsa. Atama sonuçlarını da 1 Eylül'de gerçekleştireceğiz.

EBA eğitimi

EBA üzerinden uzaktan eğitim yaz tatili süresince de sürecek.

2000'in üzerinde saat yayın yaptık. 93 branşta 674 öğretmen görev yaptı. Ders dışı etkinlikler de yapıldı. 7 milyondan fazla öğrenci EBA'da bulundu. 1 milyon 30 bin öğretmen EBA üzerinden faaliyette bulundu.

Meslek liseleri

En çok önemsediğimiz 2-3 konudan bir tanesidir. Geldiğimiz günden beri sürekli 'mesleki eğitim' diyoruz. 53 sektörün her biriyle ayrı ayrı çalışmalar yaptık. Bize '11-12 madde var. Bunlar hayata geçerse o zaman büyük sıçrama olacak' dendi. Bunların tamamına yakınını hayata geçirdik. Mesleki eğitim konusunda büyük bir ekosistem oluşturuyoruz. Bu sürecin meyvelerini toplamaya başladık. LGS'de geçen yıl yüzde 1'lik dilimden bizim okullarımız öğrenci aldı. Bunun meyvelerini daha da toplayacağız dedik. Bu yaptırımlar Korona döneminde işimize yaradı. İnanılmaz mutlu olduk. Bu çalışmalar için çok yorulduk ama birden bire de bu yatırımların işe yaradı.

Sorular zor mu olacak?

Biz kontenjanı bu yıl %50 civarında artırdık. Normalde arttırmamamız lazım. Hem öğrenci sayısında kısmi artış vardı hem de veli ve öğrencileri rahatlatmak için bu okulların kapasitelerini büyüttük. Bir rahatlama oldu şimdi. Soru zor da olsa kolay da olsa, bu kontenjana girecek öğrenci sayısı belli. Bizim zor-kolay sorumuz olmaz. Biz neden örnek sorular yayınlıyoruz? Uluslararası standarta sahip soru diyoruz. Sınavda görüp şaşırmasın diye binlerce soru yayınlıyoruz. Hafta sonu da EBA TV'den yardımcı oluyoruz. Böyle bir hizmet gerçekten yoktu.

Karne dijital olacak

Dijital olarak karneyi alacak öğrenciler. En az risk neredeyse biz oradayız.