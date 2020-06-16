Şişli'de 'Yavaş git' diyen mahalle halkına pompalı tüfekli saldırı

İSTANBUL Şişli'de sokakta hız yapan motosikletli şahıslara 'Yavaş' git diyen mahalle sakini, şahıslardan pompalı tüfekli saldırıyla cevap aldı. Rastgele etrafa açılan ateşlerde 3 kişi yaralandı.

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Olay Şişli Feriköy Mahallesi Şahin Sokakta Pazar günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Pompalı tüfekle tekrar geri geldiler

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde aşırı hız yaptıkları iddia edilen motosikletlilere mahalle sakinleri 'yavaş gidin' diye tepki gösterdi. Bu tepki üzerine motosiklette bulunan iki kişiyle mahalle sakinleri arasında gerginlik yaşandı.

Motosikletleriyle ayrılan iki şüpheli bir süre sonra pompalı tüfekle sokağa gelerek rastgele ateş açtı. Açılan ateşte 3 kişi yaralandı. Büyük paniğe neden olan saldırıya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Saldırı anı kameralara yansıdı

3 kişinin yaralandığı görüntülerde saldırganların pompalı tüfekle sokağa gelerek hedef gözetmeksizin rastgele ateş açtığı yer alıyor. Açılan ateş sonucunda sokakta bulunanlar kendilerini korumak için kaçışıyor. Saldırı sonrasında vatandaşlar, tüfekten çıkan saçmaların vücutlarına isabet edip etmediğini kontrol ediyor.

Kısa sürede yakalandılar

Saldırı sonrasında güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek kısa bir süre içerisinde 2 saldırganı yakaladı. Gözaltına alınan saldırganlar Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.