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İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza! Vali Yerlikaya açıkladı

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İSTANBUL'da Koronavirüs'te normalleşme sürecinin başlaması sonrası 3 bin 241 işletme denetlendi, 41 iş yeri ile 4 konaklama tesisine ceza kesildi.

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1 Haziran itibarıyla normalleşme adımlarının atılması sonrası, İstanbul'da önceki akşam yeni normal dönem için denetimler başlatıldı. 

Denetlenen 3 bin 241 işletmeden 41 iş yeri ve 4 konaklama tesisine ceza kesildiğini belirten Vali Yerlikaya, kurallara uymayanların 155 ve 156'ya şikayet edilmesini istedi.

3 bin 241 işletme denetlendi

Vali Yerlikaya'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

İstanbul'da dün gece "YENİ NORMAL" kapsamında; Turizm İşletme Belgesi olanlar dahil; 3 bin 241 işletme denetlendi, 41 iş yerine cezai işlem uygulandı. 102 konaklama tesisinin 4'üne işlem yapıldı. Kurallara uyalım, uymayanları 155 ve 156'ya bildirelim.

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