İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza! Vali Yerlikaya açıkladı
İSTANBUL'da Koronavirüs'te normalleşme sürecinin başlaması sonrası 3 bin 241 işletme denetlendi, 41 iş yeri ile 4 konaklama tesisine ceza kesildi.Abone ol
1 Haziran itibarıyla normalleşme adımlarının atılması sonrası, İstanbul'da önceki akşam yeni normal dönem için denetimler başlatıldı.
Denetlenen 3 bin 241 işletmeden 41 iş yeri ve 4 konaklama tesisine ceza kesildiğini belirten Vali Yerlikaya, kurallara uymayanların 155 ve 156'ya şikayet edilmesini istedi.
3 bin 241 işletme denetlendi
Vali Yerlikaya'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
İstanbul'da dün gece "YENİ NORMAL" kapsamında; Turizm İşletme Belgesi olanlar dahil; 3 bin 241 işletme denetlendi, 41 iş yerine cezai işlem uygulandı. 102 konaklama tesisinin 4'üne işlem yapıldı. Kurallara uyalım, uymayanları 155 ve 156'ya bildirelim.
İstanbul’da dün gece “YENİ NORMAL” kapsamında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 16, 2020
Turizm İşletme Belgesi olanlar dahil;
3.241 işletme denetlendi,41 işyerine cezai işlem uygulandı.
102 konaklama tesisinin 4’üne işlem yapıldı.
Kurallara uyalım, uymayanları 155 ve 156’ya bildirelim.#MaskeMesafeTemizlik
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