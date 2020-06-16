İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde şok görüntü! Bugün her adliye böyle

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında tutuklu ve acil dışındaki işlemlere verilen aranın sona ermesi ve duruşmaların görülmesine başlanmasıyla İstanbul'daki 3 büyük adliyede yoğunluk yaşanıyor. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi D girişinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, salgın tehlikesinin devam etmesi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi yönünde sık sık uyarılarda bulunuldu.