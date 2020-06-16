İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde şok görüntü! Bugün her adliye böyle
İSTANBUL Çağlayan Adliyesi başka olmak üzere adliyelerden gelen görüntüler korku yarattı. Kapılarda uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe istense de korunamadı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında tutuklu ve acil dışındaki işlemlere verilen aranın sona ermesi ve duruşmaların görülmesine başlanmasıyla İstanbul'daki 3 büyük adliyede yoğunluk yaşanıyor. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi D girişinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, salgın tehlikesinin devam etmesi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi yönünde sık sık uyarılarda bulunuldu.
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul Adalet Sarayı nöbetleşme sistemiyle çalışıyordu. Yeni normalleşme adımlarıyla birlikte, bugün duruşmalar görülmeye başladı. Adliye önünde uzun kuyruklar oluştu.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda bugün itibariyle yeni normalleşme adımları başladı. Yargısal sürecin ve duruşmaların başlamasıyla birlikte, adliye önünde uzun kuyruklar oluştu.
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında nöbet sistemi ile çalışan ve bugün itibariyle duruşmaların görülmeye başladığı İstanbul Adalet Sarayı'nın giriş kapılarında uzun kuyruklar oluştu.