2 PKK'lı terörist havadan vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık, operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen ani hava harekatıyla başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiğini bildirerek, operasyona ilişkin sıcak görüntüleri paylaştı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekâtı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.