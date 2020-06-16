Kuaförüm Sensin jürisi Işıl Reçber kimdir nereli yaşı kaç?

Show TV'nin sevilen yarışması Kuaförüm Sensin'in jürisi değişti gelen isimlerden biri olan Işıl Reçber ise merak konusu oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın eski kalecisi Rüştü Reçber'in eşi olan Işıl Reçber kimdir, aslen nereli ve yaşı kaç araştırmaları yapılıyor. Işıl Reçber 42 yaşında ve aslen Gaziantepli. Tuana ve Mehmet adında iki çocuğu var.

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Kuaförüm Sensin jürisi değişti yeni jüri koltuğuna oturan isimlerden biri de giyim tarzı, kıyafetleri ve saçları ile olay olan Işıl Reçber oldu. Modayla çok yakından ilgilenen ve kendi tarzı beğeni toplayan Işıl Reçber'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Işıl Reçber kimdir, kaç yaşında? Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber hakkında bilgiler

Antep ve Arnavut karışımı bir aileden gelen Işıl Reçber, 5 Ekim 1977 tarihinde Gaziantep’te dünyaya geldi.

Üç kardeş olan Işıl Reçber'in iki abisi var. Gençlik yıllarını Antalya’da ailesiyle birlikte geçiren Reçber, henüz 17 yaşındayken Rüştü Reçber ile Antalya’da tanıştı. Dönemin Antalyaspor kalecisi Rüştü Reçber ile tanışan Işıl Reçber, modacılıkla uğraşıyor.

Rüştü Reçber ile tanıştıktan sonra birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çiftin biri kız biri erkek olmak üzere 2 çocuğu bulunmaktadır. Modayla ilgilenen Işıl Reçber, kendi adını taşıdığı bir parfüm markası kurdu. Aynı zamanda bugüne kadar farklı kategorilerde kendi markasını yaratan Işıl Reçber’in özel koleksiyonlarda imzası bulunuyor.

Sık sık giydi kıyafetler, saç tasarımı ve makyajlarıyla gazete ve dergilerde yer alan Işıl Reçber aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinin de önde gelen isimlerinden. Birçok dernek ve vakfın faaliyetlerine katkıda bulunan Işıl Reçber’in 8 yıldır düzenli olarak pilates yaptığı biliniyor.

Kuaförüm Sensin 2020 sezonunda jüri üyesi olarak izleyici karşısına çıkan Işıl Reçber, yıllar önce verdiği bir röportajda şu açıklamayı yapmıştı:

"Modayı çok seviyorum. Benim için bir tutku ama bunu modayla ilgili bir şeyler yapmak için kullanmıyorum. Sadece keyif aldığım için yapıyorum. Stilimi tanıtmak, insanlara “Siz de ister misiniz” diye sormak gibi bir derdim yok, ama belki ileride bir sürprizim olur."