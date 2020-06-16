HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Güvenilir Tatil Köyü 01 Temmuz'da Açılıyor

Sivas'ta kamyonet elektrik direğine çarpınca olanlar oldu

Demirören Haber Ajansı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

SİVAS'ta meydana gelen kazada büyükbaş hayvan yüklü kamyon devrildi. Kimsenin yaralanmadığı kazada, kamyondaki 16 büyükbaştan 4'ü, kaza sonucu devrilen elektrik direklerindeki akıma kapılarak telef oldu.

Abone ol

Kaza, sabah saat 04.30 sıralarında Gemerek ilçesine bağlı Beştepe köyü yakınlarında meydana geldi.

Sivas istikametinden Kayseri yönüne giden İbrahim Dirhemli (40) yönetimindeki 07 AIG 742 plakalı 16 büyükbaş yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sürücü ve babası yara almadan kurtuldu

Kaza sonrası yol kenarındaki elektrik direklerine çarpan kamyondaki 4 büyükbaş hayvan, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Sürücü ile birlikte araçta bulunan babası Ramazan Dirhemli (65), kazayı yara almadan atlattı. Kazada kurtulan diğer büyükbaş hayvanlar ise başka bir kamyonete yüklenerek götürüldü.

Öte yandan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da 16 yıl önce motosiklete taktığı makine ekmek kapısı oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
MHP'li Yalçın'dan olay 'Ayasofya' çıkışı: Fetih ve kılıç hakkıdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar
Muslera: Beni en çok kızdıran pozisyonun ofsayt olmasıydı
Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye ile ilgili küstah açıklamalar
Yeni İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş FETÖ'nün kabusu olmuş
Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi
ÖNCEKİ HABERLER
Kore'de savaş çıkartacak adım! Kim 'Güneyle İrtibat Bürosu'nu vurdu
Kuaförüm Sensin jürisi Işıl Reçber kimdir nereli yaşı kaç?
2 PKK'lı terörist havadan vuruldu
Rasulayn'da yakalanan YPG/PKK'lı teröriste ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Şişli'de 'Yavaş git' diyen mahalle halkına pompalı tüfekli saldırı
Hilal Altınbilek bikinili cesur pozlarıyla yıktı geçti sezonu Bodrum'da açtı!
Yorumlar