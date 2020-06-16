Sivas'ta kamyonet elektrik direğine çarpınca olanlar oldu

SİVAS'ta meydana gelen kazada büyükbaş hayvan yüklü kamyon devrildi. Kimsenin yaralanmadığı kazada, kamyondaki 16 büyükbaştan 4'ü, kaza sonucu devrilen elektrik direklerindeki akıma kapılarak telef oldu.

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Kaza, sabah saat 04.30 sıralarında Gemerek ilçesine bağlı Beştepe köyü yakınlarında meydana geldi.

Sivas istikametinden Kayseri yönüne giden İbrahim Dirhemli (40) yönetimindeki 07 AIG 742 plakalı 16 büyükbaş yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sürücü ve babası yara almadan kurtuldu

Kaza sonrası yol kenarındaki elektrik direklerine çarpan kamyondaki 4 büyükbaş hayvan, elektrik akımına kapılarak telef oldu. Sürücü ile birlikte araçta bulunan babası Ramazan Dirhemli (65), kazayı yara almadan atlattı. Kazada kurtulan diğer büyükbaş hayvanlar ise başka bir kamyonete yüklenerek götürüldü.

Öte yandan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.