Yunanistan'dan Ayasofya diplomasisi! UNESCO ile görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, UNESCO Genel Direktörü General Audrey Azoulay ile Ayasofya'da Kur'an okunması olayını görüştü.

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Fransa'nın başkenti Paris'i ziyaret eden ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile bir araya gelen Dendias, Ayasofya'da Kur'an okunması üzerine başlayan tartışmalara ilişkin UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ile de telefonda görüştü.

İkilinin, dünya mirası listesinde yer alan ve halen müze olan Ayasofya'da Kur'an okunması konusunu ele aldıkları belirtildi.

"Anıtın statüsünün değiştirilmesi..."

Azoulay, Dendias ile görüşmezinde UNESCO'nun 'gelişmeleri yakından takip ettiğini' söyledi ve Ayasofya'nın 1985'ten beri Dünya Kültür Mirası Listesi'nde olduğunu hatırlatarak anıtın güncel statüsüyle ilgili herhangi bir değişikliğin önceden kendilerine iletilmesi ve bu konuda bilgilendirilmeleri gerektiğini vurguladı.