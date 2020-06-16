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FED'den beklenen açıklama! Altın yükselişe geçti

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Fed Başkanı Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşmaya ilişkin beklentilerle birlikte altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik başladı

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Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de koronavirüs pandemisinden hasar gören ekonomiyi desteklemek için Fed'in atacağı sonraki adımlar hakkında vereceği bilgilere çevirmesi ile birlikte yükseldi.

'Kötümser değerlendirmeyi tekrarlayacak' beklentisi

Salı ve Çarşamba günü parlamentoda yarı yıl politika raporu hakkında konuşacak olan Powell'ın vereceği mesajların, politika yapıcıların 10 Haziran'da gösterge faizi sıfır seviyesinde tutma kararı aldığı ve bu seviyenin 2022 yılında da korunacağının işaretini verdiği toplantı sonrası düzenlediği basın açıklamasında yaptığı kötümser değerlendirmeyi büyük ölçüde tekrarlaması bekleniyor. Altın ayrıca ABD'de artan koronavirüs vaka sayısına ilişkin endişeler ve zayıf dolardan da destek buluyor.

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