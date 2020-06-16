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İşte petrolde korona öncesi seviyeler için tarih!

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Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, "Talepte Covid-19 öncesindeki seviyelere gelecek yılın ortalarında gelebiliriz fakat asıl konu insanların ne zaman uçmaya başlayacağı ve ekonominin toparlanması" açıklaması yaptı.

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UEA Başkanı Birol, Mayıs Ayı Petrol Piyasası Raporu'na ilişkin düzenlenen online basın toplantısında, Covid-19 salgınının dünya petrol talebini çok ciddi şekilde etkilediğini kaydetti.

2021'i işaret etti

Küresel petrol talebinin Covid-19 öncesi dönemde günlük 100 milyon varil seviyesinde olduğunu anımsatan Birol, şöyle devam etti:

Talepte, Covid-19 öncesindeki seviyelere gelecek yılın ortalarında gelebiliriz fakat asıl konu insanların ne zaman uçmaya başlayacağı ve ekonominin toparlanması. Bu da Covid-19 krizine karşı alınacak önlemler ve bulunacak çözümlere bağlı.

Ekonomide toparlanma olursa ve salgında ikinci dalga yaşanmazsa, yakın zamanda petrol talebinin eski seviyesine döndüğünü görmeye başlayabiliriz. Hükümetlerin enerji sektöründeki problemleri çözmeleri için etkin politikalar üretmesi gerekiyor. Video konferans yapmak veya evden çalışmak enerji sektöründeki sorunları ve iklim değişikliği krizini çözmeyecek.

"Etkileyici politikalar devreye sokulabilir"

Küresel petrol talebini doğrudan etkileyen politikaların devreye sokulabileceğini belirten Birol, sözlerini şöyle tamamladı:

Örneğin, elektrikli araçların sisteme dahil edilmesi ya da daha enerji verimli araçların otoyollarda yerini alması. Zaten Covid-19 süresince gelen kurtarma paketlerinde bu politikalar gündeme gelmişti. Ayrıca daha verimli havacılık sektörü de enerji talebinde değişiklik yaratabilir. Tam anlamıyla yaşayışımızın şeklini değiştirmek petrole olan talebimizi de değiştirecektir. Bu da eğer doğru uygulanırsa, küresel anlamda çevre sorunlarına da bir çözüm teşkil edebilir.

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