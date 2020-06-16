NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Rusya'ya Libya ve Doğu Akdeniz tepkisi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Libya'da durumun kritik olduğunu ve Terhune'de toplu insan mezarlarının ortaya çıkmasından endişe duyduklarını açıkladı. BM çatısı altında yapılacak siyasi çözümleri desteklerini belirten Stoltenberg, Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki varlığına da değinerek, "Bölgedeki Rus varlığından oldukça endişeliyiz, özellikle de Libya'daki Rus varlığından" ifadelerini kullandı.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, online olarak düzenlediği basın toplantısında Libya'daki son gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulundu.

"Toplu mezarlar endişe verici! BM altında yapılacak siyasi çözümleri destekliyoruz''

Ülkede durumun kritik olduğunu ve Terhune'de toplu insan mezarlarının ortaya çıkmasından endişe duyduklarını belirten Stoltenberg, "İnsan hakları ihlallerine ilişkin uluslararası bir soruşturma açılması çağrısında bulunuyoruz" dedi. NATO Genel Sekreteri ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında yapılacak her türlü siyasi çözümü desteklediklerini söyledi.

Stoltenberg'in düzenlediği basın toplantısından bir kare

"Rusya'nın bölgedeki varlığından endişeliyiz''

Rusya'nın Doğu Akdeniz ve Suriye'de artan varlığına da değinen Stoltenberg, "Bölgedeki Rus varlığından oldukça endişeliyiz, özellikle de Libya'daki Rus varlığından" dedi.

Türkiye ve Serrac açıklaması

Daha önce İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica'ya demeç veren Stoltenberg, Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen Akdeniz'de, Suriye ve Libya'da kendi gündemini uyguladığına yönelik soruya, "NATO'da 30 ortağız ve pek çok konuda farklı pozisyonlarımız olabilir ama Ankara önemli bir müttefiktir. Libya ve Suriye'de BM'nin barış anlaşmasına varma çabalarını destekliyoruz. Libya’da tüm tarafların uyması gereken bir silah ambargosu var. Bu, BM tarafından tanınan Fayiz es-Serrac hükümeti ile Hafter tarafından idare edilen güçleri aynı kefeye koymak anlamına gelmez. Bu nedenle NATO, Trablus hükümetine destek vermeye hazır" cevabını vermişti.