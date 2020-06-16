Trabzonspor'dan CAS açıklaması

Trabzonspor, CAS'a yapılan başvuru hakkında KAP'a bildirim yaparak "Yürütmeyi durdurma kararının alınmasını" talep edildiğini açıkladı.

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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS'a yapılan başvuru hakkında KAP'a bildirim yaptı.



Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde; "UEFA'nın, 03.06.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ ettiği kararı için, İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmış olup, itirazlarımızın yanı sıra, yargılama sonuçlanıncaya kadar yürütmenin de durdurulması talebinde bulunulmuştur. "