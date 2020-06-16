Başak Demirtaş'a sinkaflı küfür eden bir zanlı tutuklandı
SAKARYA'da, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirta'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada sinkaflı küfürler içeren paylaşım yapan bir kişi tutuklandı.Abone ol
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medyadan Demirtaş ve eşine yönelik paylaşımda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan V.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ne olmuştu?
Sakarya'da, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada yapılan paylaşıma ilişkin V.Y. gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine V.Y'nin üvey amcası V.M. yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından V.Y. serbest bırakılmıştı.
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