Başak Demirtaş'a sinkaflı küfür eden bir zanlı tutuklandı

Gazeteci İsmail Saymaz Hürriyet'ten neden ayrıldığını açıkladı 2 şart yolları ayırdı

Kılıçdaroğlu'ndan Hamza Yerlikaya'ya çağrı: O koltuğa oturma

MHP'li Yalçın'dan olay 'Ayasofya' çıkışı: Fetih ve kılıç hakkıdır

Muslera: Beni en çok kızdıran pozisyonun ofsayt olmasıydı