Bülent Ersoy evlilikleri kaç kere evlendi ilk eşi kimdir?

Show TV'nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'in jüri koltuğuna Diva Bülent Ersoy oturdu. Yarışmadan 3 milyon lira aldığı iddia edilen Bülent Ersoy'un hayatı merak edildi. Bülent Ersoy 68 yaşında. İki kez evlilik yapan Bülent Ersoy Armağan Uzun (e. 2007–2008), Cem Adler (e. 1998–1999) ile evlilik yaptı.

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Kuaförüm Sensin jürisi olan Bülent Ersoy yeniden ekranlara döndü. Yarışmada aldığı para ile de çok konuşulan Diva Bülent Ersoy'un hayatı araştırılmaya başladı. Gerçek adı Bülent Erkoç olan Bülent Ersoy ameliyat ile cinsiyet değiştirdi ve Bülent Ersoy olarak sanat yoluna devam etti. 68 yaşında olan Bülent Ersoy aslen Malatyalı ve 2 kez evlilik yaptı.

Bülent Ersoy kimdir: 9 Haziran 1952 yılında Malatya’da doğan Bülent Ersoy, 1960 yılına kadar Malatya'da kaldı.

Daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti. Esas adı Bülent Erkoç'dur. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Melahat Pars, Rıdvan Aytan gibi üstadlardan ve belediye konservatuarı hocalarından özel dersler aldı. İstanbul Belediye Konservatuarı’nı bitiren değerli sanatçı, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla hem Tanrı vergisi sesini hem de müzikal tecrübelerini geliştirme fırsatı buldu.

Konservatuardan mezun olduğunda, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla müzikal tecrübelerini geliştirme fırsatı bulmuş ve sahneye ilk adımını 1970 yılında Fıstıkağacı, Üsküdar’da, bugün Oya Düğün Salonu olarak bilinen, dönemin ilk aile gazinolarından birisi olan Özlem Aile Gazinosu’nda attı. Sunar Konser Bürosu-Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasına katılarak bu yarışmada birinciliği kazandı ve 1000 lira para ödülü aldı. Akabinde bu gazinoda üç ay kadar assolist olarak çalışmış, 1971 yılında ilk 45’liği “Lüzûm Kalmadı-Neye Yarar Gelişin”, Saner Plak’tan çıktı. Sanatçı bu 45’liğinde söz ve müziği Muzaffer Özpınar’a ait “Lüzûm Kalmadı” ve “Neye Yarar Gelişin” adlı eserleri seslendirmiştir.