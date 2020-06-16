Gaziantep'te 50 kişilik bina karantinaya alındı endişeleri yüzlerine yansıdı

GAZİANTEP'te koronavirüs testi pozitif çıkan astım hastasının yaşadığı bina, karantinaya alındı. 50 kişinin yaşadığı o binanın girişi, güvenlik çemberiyle kapatıldı.

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İslahiye ilçesi Göltepe Mahallesi'nde yaşayan astım hastası K.Y., rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

14 gün karantina kararı alındı

Doktorların şüphe üzerine yaptığı koronavirüs testi pozitif çıkan K.Y., hemen tedaviye alındı. Filyasyon ekibinin yaptığı çalışma sonunda, İslahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, K.Y.'nin evinin bulunduğu apartmanın 14 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Karar üzerine jandarma, 50 kişinin yaşadığı apartmanın girişini güvenlik şeridi çekerek, kontrol altına aldı.

İlaçlama ve dezenfekte çalışması yapılan binada yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.