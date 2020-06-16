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Emekli TOKİ Emlak Daire Başkanı Ali Seydi Karaoğlu vefat etti

Demirören Haber Ajansı
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Ülkemizin planlı gelişimine, altyapılı arsa üretimine, planlı toplu konut alanları geliştirilmesine ve 2002 yılında başlayan toplu konut hamlesine büyük katkı sağlayan ülkemizin en deneyimli gayrimenkul geliştirme uzmanlarından olan emekli TOKİ Emlak Daire Başkanı Ali Seydi Karaoğlu vefat etti.

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Çalışma hayatına Arsa ofisi genel müdürlüğünde başlayan daha sonra TOki, emlak konut GYO’da Daire Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ali Seydi Karaoğlu, son olarak OYAK gayrimenkul geliştirme koordinatörü olarak görev yapıyordu.

Kamu hizmeti süresince ülkemizin en planlı toplu konut alanları olan Ankara Eryaman, İstanbul Halkalı toplu konut alanlarının arsa üretimi ve kamulaştırma projelerinde görev yapmış, sonrasında İstanbul Kayaşehir Toplu Konut Projesi’nin geliştirilmesinde ve yürütülmesinde önemli görevler üstlenmiştir.

Ayrıca istanbul başta olmak üzere pek çok ilde kentsel dönüşüm projeleri yürütmüştür. Kanal İstanbul Projesinin kamulaştırma ve rezerv alan çalışmalarını başlatmıştır. İstanbul’da Çamlıca camisinin planlanmasında ve imar uygulamalarında çalışmıştır. Tüm bu çalışmalar kapsamında milyarca liralık geliri kamuya kazandırmıştır.

Kamu kurumları ile yapılan protokoller kapsamında kamu kurumlarının ihtiyacı olan kurumsal binaların yapımının finansmanına katkı sağlamıştır. Yine 2009-2015 yılları arasında emlak konut GYO nun arsa geliştirme sürecinde önemli görevler üstlenmiştir. Kamudan emekli olduktan sonra yürüttüğü OYAK gayrimenkul geliştirme koordinatörlüğünde grubun sahip olduğu tüm gayrimenkullerin tek elden verimli şekilde yürütülmesini koordine etmiştir. Rahmetli Karaoğlu evli ve 2 çocuk babasıydı.

Ali Seydi Karaoğlu için cenaze töreni bugün ikindi namazı müteakip, Ataköy 5. Kısım Camiin’de gerçekleştirilecek.

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