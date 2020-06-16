UEFA'dan Fernando Muslera'ya destek geldi

Galatasaray'da sağ ayak kaval kemiğindeki iki kırık nedeniyle ameliyat olan Fernando Muslera'ya UEFA, Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabından 'Çabuk iyileş' mesajı yayımladı.

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Süper Lig'de Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe sonucu ayağında iki kırık meydana gelen ve bugün operasyon geçiren Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera'ya bir moral mesajı da UEFA'dan geldi.

'Çabuk iyileş Muslera' paylaşımı

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, deneyimli eldivenin Galatasaray formasıyla Devler Ligi'inde çıktığı maçlarda yaptığı önemli kurtarışlardan oluşan video kolajını paylaşarak, 'Çabuk iyileş Muslera' mesajını attı.

UEFA'nın yaptığı o paylaşım şöyle: