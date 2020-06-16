HABER /  SPOR
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

UEFA'dan Fernando Muslera'ya destek geldi

İhlas Haber Ajansı
ADV Güvenilir Tatil Köyü 01 Temmuz'da Açılıyor
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Galatasaray'da sağ ayak kaval kemiğindeki iki kırık nedeniyle ameliyat olan Fernando Muslera'ya UEFA, Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabından 'Çabuk iyileş' mesajı yayımladı.

Abone ol

Süper Lig'de Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe sonucu ayağında iki kırık meydana gelen ve bugün operasyon geçiren Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera'ya bir moral mesajı da UEFA'dan geldi.

'Çabuk iyileş Muslera' paylaşımı

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, deneyimli eldivenin Galatasaray formasıyla Devler Ligi'inde çıktığı maçlarda yaptığı önemli kurtarışlardan oluşan video kolajını paylaşarak, 'Çabuk iyileş Muslera' mesajını attı.

UEFA'nın yaptığı o paylaşım şöyle:

SON DAKİKA HABERLERİ
Gazeteci İsmail Saymaz Hürriyet'ten neden ayrıldığını açıkladı 2 şart yolları ayırdı
Kılıçdaroğlu'ndan Hamza Yerlikaya'ya çağrı: O koltuğa oturma
MHP'li Yalçın'dan olay 'Ayasofya' çıkışı: Fetih ve kılıç hakkıdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar
Muslera: Beni en çok kızdıran pozisyonun ofsayt olmasıydı
Yunan Başbakan Miçotakis'ten Türkiye ile ilgili küstah açıklamalar
ÖNCEKİ HABERLER
Başak Demirtaş'a sinkaflı küfür eden bir zanlı tutuklandı
Hatay Valiliği açıkladı: 11 bombalı eylemi gerçekleştiren teröristler yakalandı
Abdurrahim Albayrak'tan Ali Koç'a teşekkür
Emekli TOKİ Emlak Daire Başkanı Ali Seydi Karaoğlu vefat etti
Gazeteci İsmail Saymaz Hürriyet'ten neden ayrıldığını açıkladı 2 şart yolları ayırdı
Kuaförüm Sensin jürisi Seçkin Süngüç kimdir yaşı kaç ne iş yapıyor?
Yorumlar