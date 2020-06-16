Abdurrahim Albayrak'tan Ali Koç'a teşekkür

Fernando Muslera'yı hastanede ziyaret eden Abdurrahim Albayrak, oyuncunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirterek Ali Koç'a teşekkür etti.

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Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Çaykur Rizespor maçında bacağı kırılan ve ameliyat olan Fernando Muslera'yı hastanede ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Abdurrahim Albayrak, en kısa zamanda Uruguaylı kalecinin sahalara dönmesi temennisinde bulundu.



''Yener İnce ve ekibine çok teşekkür ediyorum''

Yener İnce ve ekibine çok teşekkür eden Albayrak, ''Dünle bugün arasındaki fark ameliyat olmuş bir Muslera, daha moralli bir Muslera... Yener İnce'ye sahip olmak büyük bir şans. Hastaneye ve Yener İnce ile ameliyata giren ekibe teşekkür ediyorum. Hayırlısıyla Muslera'nın en kısa sürede tekrar sahalara dönmesini sağlayacağız. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum.

''Ali Koç'u arayıp çok teşekkür edeceğim"

Ali Koç, Muslera'yı burada ziyaret etmiş ona çok teşekkür ederim. Ben de Max Kruse için gittim ama taburcu olmuş. Birazdan Ali Koç'u arayacağım. Ona çok teşekkür edeceğim."