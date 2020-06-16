SSK-Bağkur emeklisi için Temmuz zam oranı belli oldu mu? Emekli zammında son durum
Temmuz emekli maaşı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre zam alacaklar. Haziran ayı enflasyon oranlarının belirlenmesinin ardından emeklilere yapılacak olan zam miktarı netleşecek.. İşte emekli zammında son durum...
Milyonlarca emekli vatandaşımız için Temmuz zammı heyecanında geri sayım devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına her yıl ocak ve temmuz ayı olmak üzere yılda 2 kez zam uygulanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında gerçekleşecek olan enflasyon oranına göre zam alacaklar. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte ise emeklilerin Temmuz zam oranı belli olmuş olacak. İşte emekli temmuz zammında son durum...
Emeklinin zam oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Ocak ve temmuzdan geriye dönük 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da toplu sözleşme zammına ekleniyor.
İlk 5 ayın enflasyon oranı açıklandı
2020 yılının ilk 5 ayına ait enflasyon oranları daha önce açıklanmıştı. Açıklanan ilk 5 ayın rakamlarına göre enflasyon yüzde 4,56 artmış durumda. Temmuz zammı için ise Haziran ayına ait enflasyon oranlarının belirlenmesi bekleniyor. Haziran enflasyon oranı 3 Temmuz'da açıklanacak.
Haziran ile beraber enflasyonun yüzde 4’ü aşması durumunda, memurlar ve memur emeklileri aşılan miktarda enflasyon farkı alacak.