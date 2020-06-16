SSK-Bağkur emeklisi için Temmuz zam oranı belli oldu mu? Emekli zammında son durum

Milyonlarca emekli vatandaşımız için Temmuz zammı heyecanında geri sayım devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına her yıl ocak ve temmuz ayı olmak üzere yılda 2 kez zam uygulanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında gerçekleşecek olan enflasyon oranına göre zam alacaklar. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte ise emeklilerin Temmuz zam oranı belli olmuş olacak. İşte emekli temmuz zammında son durum...