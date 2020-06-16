BBC müjdeli haberi dünyaya duyurdu! Corona virüs ilacı bulundu

İngiliz yayın kuruluşu BBC, tüm dünyada binlerce can alan corona virüsün ilacının bulunduğunu açıkladı.

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İngiliz yayın kuruluşu BBC, corona virüs salgınında hastaların hayatını kurtaran ilacın bulunduğunu dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdu.

Ölüm oranını üçte bir oranında azalttı

Hayli ucuz olan Dexamethasone adlı ilacın, Covid-19'u ağır şekilde geçiren hastaların tedavisinde düşük dozlu kullanıldığı belirtiliyor. İlaç, solunum cihazına bağlı olan hastaların ölüm oranını üçte bir oranında azalttı. Oksijen verilmesi halinde ise, bu oran beşte bire çıktı.

2 bin hastada denendi

BBC'ye konuşan uzmanlar, ilacın corona virüse karşı verilen savaşta çığır açıcı olduğunu belirtiyor. Habere göre, ilaç Oxford Üniversitesi'nden bir ekip tarafından hastanede tedavi gören 2 bin hastada denendi.

Ölüm riski yüzde 40'tan yüzde 28'e düştü

Sonuçlar ilaç verilmeyen 4 bin hastayla karşılaştırıldı. Solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riski yüzde 40'tan yüzde 28'e düştü. Oksijene ihtiyaç duyan hastalarda ise bu oran yüzde 25'ten yüzde 20'ye indi.

5 bin daha az kayıtlara geçecek

Araştırmacılar, ilacın salgının başından bu yana İngiltere'de kullanılması halinde ölü sayısının 5 bin daha az olarak kayıtlara geçeceğini tahmin ediyor.