Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasar yaratıyor

Bilim insanları yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını ile birikte bilişsel ve zihinsel hastalıkların arttığını açıkladı.

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Dünya genelinde yeni tip corona virüsten ölümlerin sayısı 450 bine yaklaşırken, bilim insanları beyne ve sinirlere kalıcı hasara neden olabilecek bir nörolojik hastalık dalgası konusunda uyarı yaptı.

Zihinsel sorunlara neden olabilir

Araştırmacılar, Covid-19’un solunum hastalıklarının yanı sıra psikoz, mani, depresyon ve yorgunluk gibi zihinsel sorunlara neden olduğunu belirtti. Bununla birlikte, Covid-19 hastalarında nadir de olsa katatoni (fiziksel ve zihinsel kapanma) ve Guillain-Barre sendromu gibi son derece ciddi rahatsızlıkların görüldüğü bildirdi.

Kronik yorgunluk ve depresyon

Uzmanlar, en hafif ihtimalle Covid-19'un kalıcı kronik yorgunluk ve depresyon salgınlarına neden olacağını düşünüyor. İngiltere’de Covid-19 neden olduğu nörolojik komplikasyonları takip etmek için CoroNerve adlı bir Ulusal Gözetim Programı oluşturuldu. Programda, İngiliz Nörologlar Birliği ile Kraliyet Psikiyatrist Koleji'nden araştırmacılar yer alıyor.

150'den fazla İngiliz yetişkinin verileri analiz edildi

CoroNerve, nörolojik belirtilere sahip 150'den fazla İngiliz yetişkinin verilerini analiz etti. Araştırmanın sonucunda katılımcıların 3’te birinin duygu durum bozukluğu yaşadığı, 10 hastada psikoz, 6’sında demans geliştiği ortaya çıkarıldı.

20-50 yaş arası

Yapılan çalışmada, “Duygu durum bozukluğu 20-50 yaş arası hastalarda orantısız bir şekilde görüldü” açıklaması yapıldı.