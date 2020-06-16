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Sivas'ın köyünde yaşanan kazada 1 kişi can verdi

İhlas Haber Ajansı
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SİVAS'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada otomobilde bulunan Nail Kütükçü olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza Sivas’ın Suşehri ilçesi Çataloluk köyünde meydana geldi.

Kazada, Nuri Kütükçü yönetimindeki 34 TH 6705 plakalı otomobil, Çataloluk köyü mezarlık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada otomobilde bulunan Nail Kütükçü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Nuri Kütükçü ise Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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