HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

ABD’de Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın babası koronavirüsten öldü

Demirören Haber Ajansı
ADV Güvenilir Tatil Köyü 01 Temmuz'da Açılıyor
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin ilk kadın Müslüman üyesi Ilhan Omar’ın babası Nur Omar Mohamed'in (67) koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi kaybettiği bildirildi.

Abone ol

Ilhan Omar babasıyla ilgili yayınladığı mesajında "Babam Nur Omar Mohamed'i kaybettiğimizi büyük üzüntü ve acıyla paylaşıyorum” dedi. Somali göçmeni bir aileden gelen Omar, 1995 yılında babasıyla birlikte ABD’ye iltica etmişti.

İlk Müslüman kadın vekil olmuştu

Omar, Ekim 2018'de yapılan ara seçimlerinde Demokrat Parti’den Temsilciler Meclisi’ne seçilerek ABD Kongresi’nde yer alan ilk Müslüman kadın vekil olmuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sakarya'da nehirde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sivas'ta 'kene'den 8 kişi öldü! Türkiye'de ölü sayısı 18'e vaka sayısı 492'ye çıktı
Emekli amiral Atillla Kıyat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
BBC müjdeli haberi dünyaya duyurdu! Corona virüs ilacı bulundu
Gazeteci İsmail Saymaz Hürriyet'ten neden ayrıldığını açıkladı 2 şart yolları ayırdı
Kılıçdaroğlu'ndan Hamza Yerlikaya'ya çağrı: O koltuğa oturma
MHP'li Yalçın'dan olay 'Ayasofya' çıkışı: Fetih ve kılıç hakkıdır
ÖNCEKİ HABERLER
Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
CHP'li Dursun Çiçek ifade verdi AK Partili 6 vekil suç duyurusu yapmıştı
Bursluluk sınavı tarihleri İOKBS kaç soru çıkacak kaç dakika?
Ordu'da kayıp olarak aranan gençten kötü haber!
Sivas'ın köyünde yaşanan kazada 1 kişi can verdi
Aşure ayı ne zaman 2020 başlıyor ne zaman bitiyor?
Yorumlar 1 yorum