ABD’de Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın babası koronavirüsten öldü

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin ilk kadın Müslüman üyesi Ilhan Omar’ın babası Nur Omar Mohamed'in (67) koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi kaybettiği bildirildi.

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Ilhan Omar babasıyla ilgili yayınladığı mesajında "Babam Nur Omar Mohamed'i kaybettiğimizi büyük üzüntü ve acıyla paylaşıyorum” dedi. Somali göçmeni bir aileden gelen Omar, 1995 yılında babasıyla birlikte ABD’ye iltica etmişti.

İlk Müslüman kadın vekil olmuştu

Omar, Ekim 2018'de yapılan ara seçimlerinde Demokrat Parti’den Temsilciler Meclisi’ne seçilerek ABD Kongresi’nde yer alan ilk Müslüman kadın vekil olmuştu.