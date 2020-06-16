CHP'li Dursun Çiçek ifade verdi AK Partili 6 vekil suç duyurusu yapmıştı

AK Partili 6 milletvekilinin suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında "İftira" suçundan soruşturma başlatılan eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek ifade verdi. İfadesinin ardından basın açıklaması yapan Çiçek, "Biz önergeye imza atan 6 vekil FETÖ'cü demiyoruz. Buradan başlayın soruşturmaya diyoruz" dedi.

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FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un ardından Dursun Çiçek'in de ifadesi alındı. Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, avukat kızı İrem Çiçek ile birlikte talimat yoluyla ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı

"Şüpheli" sıfatıyla ifade veren Çiçek, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un "FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" kapsamında açıklama yaptığını, açıklamada "25 Haziran 2009 günü askerlerin sivil yargıda yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğinin olağan yasalaşma sürecine aykırı olarak 13 dakikada gece yarısı saat 01.00'da mecliste çok az sayıda milletvekilinin olduğu zamanda dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Bakan Yardımcısı İbrahim Okur tarafından alelacele geçirildiğinin" işaret edildiğini, kendisinin de bu yasadan faydalanan özel yetkili savcılar Zekeriya Öz, Fikret Seçen gibi firari olan FETÖ savcıları tarafından üç kez tutuklandığını belirtti.