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AK Partili Numan Kurtulmuş'tan İsrail'e sert tepki Trump verilen siyasi rüşvet!

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail'in Golan Tepeleri ismi yerine "Trump Tepeleri" adını verdiği karara yönelik, "Netanyahu'nun yaptığı işgali meşrulaştırmak için ABD'ye verdiği siyasi bir rüşvettir." dedi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, , İsrail'in Golan Tepeleri ismi yerine "Trump Tepeleri" adını verdiği karara sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerine bugün Netanyahu'nun yaptığı bir şovla Trump Tepeleri adını vermesi işgali meşrulaştırmak için ABD'ye verdiği siyasi bir rüşvettir. Uluslararası hukuk bakımından gayri meşru olan bu işgali asla tanımadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

İşte o paylaşım;

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