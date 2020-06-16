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Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanal canlı veriyor

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Fenerbahçe ve Trabzonspor bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalmak için sahaya çıkacak.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist bugün belli oluyor. Yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u seyircisiz maçta konuk edecek.

İlk maçı 2-1 kazanan bordo mavililer İstanbul'da skor avantajıyla kupada finale kalmanın hesaplarını yapacak. Fenerbahçe ise ligde umutlarını yitirdiği için kupaya dört elle sarılacak. Taraftan desteğinden mahrum Fenerbahçe, yine de Kadıköy’de 1997’den beri yenilmediği Trabzonspor’u devirerek Avrupa yolunda dev bir adım atacağına inanıyor. 

Hakem Cüneyt Çakır
Ülker Stadyumu'nda 20.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma ATV’den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'de eksikler
Fenerbahçe'de kart cezalısı Ozan Tufan ve apandisit ameliyatı geçiren Max Kruse forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin 11'i
Sarı lacivertlilerin sahaya, Altay - Dirar - Serdar - Falette - Hasan Ali - Gustavo - Tolga - Deniz - Mehmet Ekici - Rodrigues - Vedat ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.

Trabzonspor'da eksikler
Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz sakatlıkları, Guilherme ise kart cezası nedeniyle sahada yer alamayacak. Kafileye dahil edilen Jose Sosa'nın ise kritik maçta forma giymesi beklenmiyor.

Trabzonspor'un 11'i
Bordo mavililerin sahaya, Uğurcan - Pereira - Costa - Campi - Novak - Abdulkadir Parmak - Ndiaye - Abdülkadir Ömür - Ekuban - Nwakaeme - Sörloth ilk 11'iyle çıkması bekleniyor. 

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