HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Güvenilir Tatil Köyü 01 Temmuz'da Açılıyor

Twitter’a bir tepki de Rusya’dan! Binin üzerinde hesap kapatıldı

ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Twitter, Rusya'da da 1152 hesabı kapatmıştı. Konuyla ilgili olarak Rusya'dan tepki geldi. Twitter, Türkiye'de 7 bin 340 hesabı kapatmıştı.

Abone ol

Rus parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Konstantin Kosaçev, Twitter'ın Rusya'daki bazı hesapları kapatma kararına tepki göstererek, "Twitter, siyasi bir süzgece dönüştü" dedi.

"Hesabımdan vazgeçtim'' 

Dikgazete'den Fuat Safarov'un haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan Rus senatör Kosaçev, "Üç yıl önce, 2017 yılının Ekim ayında Twitter'ın Rus RT ve Sputnik'e benzer bir şekilde davrandığı zaman, bu sosyal ağdaki kendi hesabımdan vazgeçtim. Elbette, onun (Twitter) için bu, bir sivrisinek ısırığından daha az etkisi olan bir şey. Fakat benim için bir prensip meselesi. O sıralar bazı parlamenterlerin bunu örnek almasına da sevindim" dedi.

Nisan 2018'de Twitter'in, Rus istihbarat servisleriyle olan bağlantılarını gerekçe göstererek “Kaspersky" şirketinin resmi hesaplarından reklamları yasaklamasını da hatırlatan Rus senatör Kosaçev, "Ve üzgünüm ki sonraki gelişmeler en kötü endişelerimi doğru çıkardı... Bu bir sosyal ağ değil, kullanıcılarının bilincini belirli bir şekilde şekillendiren politik bir süzgeç olmakta. Twitter tasarımcıları bizi suçlamaya çalıştıkları şeyin aynısı yapıyor. Sadece, Twitter'ın tarafsız olduğuna inanarak kullanmaya devam edilmesine şaşırıyorum" şeklinde tepkisini dile getirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Maraş'ta sevgilisine kezzap atan Fatma Özdaş'tan şok haber virüslü çıktı
Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanal canlı veriyor
Son dakika gelişmesi! Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha
Sivas'ta 'kene'den 8 kişi öldü! Türkiye'de ölü sayısı 18'e vaka sayısı 492'ye çıktı
Emekli amiral Atillla Kıyat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
BBC müjdeli haberi dünyaya duyurdu! Corona virüs ilacı bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Zonguldak'ta ağabeyine kurşun yağdıran cani: Sağ kurtulursa beni yaşatmaz...
MEB'den YKS adayları için 2 deneme sınavı daha
Bakan Albayrak'tan 'ücretsiz tedavi' açıklaması: Nadir ülkelerden birisiyiz
Yenikapı'daki kedi iskeletleri incelendi yeni bilgiler ortaya çıktı
Can Dündar'ın internet sitesi ve radyosuna erişim engeli
Kıdem tazminatında kesinti yapılır mı hangi ödemeler dahil edilmiyor?
Yorumlar