Twitter’a bir tepki de Rusya’dan! Binin üzerinde hesap kapatıldı

Twitter, Rusya'da da 1152 hesabı kapatmıştı. Konuyla ilgili olarak Rusya'dan tepki geldi. Twitter, Türkiye'de 7 bin 340 hesabı kapatmıştı.

Abone ol

Rus parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Konstantin Kosaçev, Twitter'ın Rusya'daki bazı hesapları kapatma kararına tepki göstererek, "Twitter, siyasi bir süzgece dönüştü" dedi.

"Hesabımdan vazgeçtim''

Dikgazete'den Fuat Safarov'un haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan Rus senatör Kosaçev, "Üç yıl önce, 2017 yılının Ekim ayında Twitter'ın Rus RT ve Sputnik'e benzer bir şekilde davrandığı zaman, bu sosyal ağdaki kendi hesabımdan vazgeçtim. Elbette, onun (Twitter) için bu, bir sivrisinek ısırığından daha az etkisi olan bir şey. Fakat benim için bir prensip meselesi. O sıralar bazı parlamenterlerin bunu örnek almasına da sevindim" dedi.

Nisan 2018'de Twitter'in, Rus istihbarat servisleriyle olan bağlantılarını gerekçe göstererek “Kaspersky" şirketinin resmi hesaplarından reklamları yasaklamasını da hatırlatan Rus senatör Kosaçev, "Ve üzgünüm ki sonraki gelişmeler en kötü endişelerimi doğru çıkardı... Bu bir sosyal ağ değil, kullanıcılarının bilincini belirli bir şekilde şekillendiren politik bir süzgeç olmakta. Twitter tasarımcıları bizi suçlamaya çalıştıkları şeyin aynısı yapıyor. Sadece, Twitter'ın tarafsız olduğuna inanarak kullanmaya devam edilmesine şaşırıyorum" şeklinde tepkisini dile getirdi.