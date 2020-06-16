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Bakan Albayrak'tan 'ücretsiz tedavi' açıklaması: Nadir ülkelerden birisiyiz

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz." ifadelerini kullandı.

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"Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz." diyen Hazine ve Maliye Bakanı, "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz." açıklaması yaptı.

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