Bakan Albayrak'tan 'ücretsiz tedavi' açıklaması: Nadir ülkelerden birisiyiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz." ifadelerini kullandı.Abone ol
"Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz." diyen Hazine ve Maliye Bakanı, "Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz." açıklaması yaptı.
Sağlam ekonomik yapımız sayesinde tüm vatandaşlarına ücretsiz tedavi imkanı sunan nadir ülkelerden birisiyiz. Her alanda kayıtsız şartsız milletinin yanında olan bir yönetim anlayışını daima gözeteceğiz. pic.twitter.com/uMTzraPiWP— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 16, 2020
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Prof. Şenol'dan çok önemli YKS uyarısı: Büyük bir pike neden olabilir