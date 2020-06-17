'YKS ertelenmeli' diyen Prof. Şenol'dan koronavirüs uyarısı: Büyük bir pike neden olabilir
Koronavirüs günlerinde yapılacak YKS sınavı için, "Büyük bir pike neden olabilir" diyen Prof. Esin Davutoğlu Şenol, "Üniversite sınavının yapılması beni çok endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.
RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Prof. Esin Davutoğlu Şenol, artan vaka sayıları nedeniyle yaklaşan üniversite sınavlarının kendisini çok endişelendirdiğini söyledi. Prof. Şenol, "Türkiye bu salgın için 1 Haziran'ı milat olarak kaydedecek." ifadelerini kullandı.
"Olursa da her seferinde virüs bizi alt edecek"
O gün benim de Tunalı Hilmi caddesinde şaşkınlığı gizleyemediğim durumda deliler gibi bütün sosyal mesafeler aşılarak, gerekli gereksiz kalabalıklaşmalar yaşanarak ki biz hep ne bu yaz ne de bu sene bunların olamayacağını olursa da her seferinde virüs bizi alt edecek.
Önlemlerin hepsini birden kaldırınca, insanlar da hepsi birden kalkmış önlemleri virüs gitti diye algılayınca Nisan ortasındaki rakamlara neredeyse dönmüş olduk.
"Hızla dalga büyüyebilir"
Bulaşma hızı yukarıya doğru tırmanıyor. Bulaşma hızı azaltılmış bir virüsün on günde bir ikiye katlanan vakalar şeklinde yansıdığını görüyoruz bu daha da kısalabilir, hızla dalga büyüyebilir.