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MEB'den YKS adayları için 2 deneme sınavı daha

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan adaylar için 2 çevrim içi deneme sınavı daha düzenleyecek.

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MEB, EBA Akademik Destek Programı üzerinden YKS adaylarına yönelik çevrim içi sınav desteğini sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nce ilki geçen hafta gerçekleştirilen denemelerin bu hafta Çarşamba gününden itibaren başlayacağı kaydedildi.

12’nci sınıf öğrencisi üniversite adaylarına YKS öncesi eksiklerini tamamlama fırsatı sunacak Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavları EBA Akademik Destek üzerinden çevrim içi düzenlenecek.

Buna göre 2'nci çevrim içi 'YKS Denemesi'nin TYT oturumu 17 Haziran Çarşamba, AYT oturumu 18 Haziran Perşembe, 3'üncü çevrim içi 'YKS Denemesi'nin TYT oturumu 20 Haziran Cumartesi, AYT oturumu 21 Haziran Pazar günü yapılacak.

Her aday, kendi sıralamasını görebilecek
Sınavlar, uygulandıkları günlerde saat 07.30’dan 23.59’a kadar istenilen saatte başlatılabilecek. Bakanlığın açıklamasında, kimsenin birbirinin başarı sıralamasını görmeyeceği, katılan herkesin sadece kendi sıralamasını ve eksiklerini öğrenebileceği deneme sınavlarını; tüm öğrencilerin tek oturumda, hiçbir kaynağa bakmadan, kimseyle iletişim kurmadan tamamlamalarının önem arz ettiğine dikkat çekildi.

Bu sayede eksiklerini giderecekler
Deneme sınavlarından sonra yine EBA Akademik Destek aracılığıyla öğrencilerin sınavdaki sorulara verdikleri cevaplar üzerinden analiz yapılarak 'kişiye özel eksik listeleri' oluşturulacak. Bu sayede eksiklerini gören üniversite adayları, listelerdeki konu anlatımları ve soru çözüm videoları sayesinde eksiklerini giderme imkanı da yakalamış olacak.

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