Türkiye'de meydanlar doldu sosyal mesafe unutuldu! İpin ucunu Diyarbakır çekiyor

Koronavirüs nedeniyle işsiz kaldığını ve bir iş için dışarı çıktığını ifade eden Selim Öner, "Diyarbakır'da aşırı derecede koronavirüs vakası var ama hiç kimse takmıyor ve takmak istemiyor. Ben takıyorsam bu maskeyi, takmayanlara ciddi bir şekilde ceza kesilmesini isterim. Ben bu maskeyle su içinde kalıyorum. Kendi sağlığımız için, çocuklarımızın sağlığı için takmak zorundayız. Ben kendim için değil, dışardaki yaşlıların, çocukların kapmaması için mecburi maske takıyorum" diye konuştu.