Türkiye'de meydanlar doldu sosyal mesafe unutuldu! İpin ucunu Diyarbakır çekiyor
TÜRKİYE'de vakaların arttığı Diyarbakır'da bugün de tepki çekecek manzaralar yaşandı. Öte yandan Bursa ve Rize'de de sosyal mesafe unutuldu. İşte objektiflere yansıyanlar ve detaylar...
Türkiye'de koronavirüsle mücadelede 1 Haziran itibarıyla hayata geçen kontrollü normalleşme süreciyle, bazı illerde fazlasıyla normalleşme yaşanınca vakalar arttı. Vakaların arttığı kentlerin başında gelen Diyarbakır'ın meydanlarında sosyal mesafe unutuldu. Rize'de maske takmayan vatandaşlardan biri 'Sıcakta bunaltıyor' diye kendini savundu... Öte yandan Bursa'da ise polis ekipleri kurallara uymayanlara bir bir ceza kesti.
DİYARBAKIR'da oluşan rehavet, vakalarda artışa neden oldu. Türkiye'de 11 Mart günü ilk koronavirüsün tespit edilmesiyle başlayan pandemi sürecinde başarılı çalışmalarla gündeme gelen Diyarbakır'da, son günlerde artan vakalar tedirginliğe yol açtı. Vakalardaki artışın en büyük nedeninin, vatandaşların koronavirüs tedbirlerine yeterince uymadıklarından kaynaklandığı ortaya çıkınca Valilik; kent genelinde maskesiz dolaşmanın yasaklandığını duyurdu. Özellikle 1 Haziran'dan sonra koronavirüs vakalarının artmasıyla kent merkezi ve birçok ilçedeki mahalle ve yerleşim yerleri karantinaya alındı.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vaka sayılarında artış olan şehirler arasında Diyarbakır'ı da göstererek, virüsle maskesiz mücadele edilemeyeceğini söyledi. Kent merkezinde güvenlik güçleri, insan sirkülasyonun yoğun olduğu yerlerde koronavirüse yönelik denetimlerini sürdürürken, sıcak havanın etkili olduğu Diyarbakır'da vatandaşların çoğunun maskeyi kuralına uygun takmak yerine ya çene altına ya da koluna takarak gezdiği görüldü. Bu durum, koronavirüs tedbirlerine uygun davranan vatandaşların tepkisine neden olurken, denetimlerin sıklaştırılması istendi.
Koronavirüs nedeniyle işsiz kaldığını ve bir iş için dışarı çıktığını ifade eden Selim Öner, "Diyarbakır'da aşırı derecede koronavirüs vakası var ama hiç kimse takmıyor ve takmak istemiyor. Ben takıyorsam bu maskeyi, takmayanlara ciddi bir şekilde ceza kesilmesini isterim. Ben bu maskeyle su içinde kalıyorum. Kendi sağlığımız için, çocuklarımızın sağlığı için takmak zorundayız. Ben kendim için değil, dışardaki yaşlıların, çocukların kapmaması için mecburi maske takıyorum" diye konuştu.