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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'e hava harekatı icra edildi.

Harekatta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" ifadelerine yer verildi.

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