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Denizli'de FETÖ operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı
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DENİZLİ'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı. 

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DENİZLİ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Aralarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananlar ile ankesörlü telefonlarla örgüt üyeleriyle görüştüğü tespit edilenlerin de bulunduğu 16 şüpheli yakalandı. 

Adresinde bulunamayan 1 kişi aranıyor.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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