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Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler

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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, PFDK'ya sevkleri açıkladı. Fenerbahçe'den Ozan Tufan "kural dışı hareketi", Galatasaray'dan Adem Büyük "hareketi" ve Galatasaray Kulübü ise internet sitesinden yapılan açıklamaların "sportmenliğe aykırı" olması nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'de forma giyen Ozan Tufan ile Galatasaray'da görev yapan Adem Büyük'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 27. haftasında oynadıkları müsabakalarda kırmızı kart gören Ozan Tufan'ın kural dışı hareket, Adem Büyük'ün ise hakaret gerekçeleriyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildikleri belirtildi.

ZEKİ YAVRU DA SEVK EDİLDİ
Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Denizlisporlu futbolcu Zeki Yavru'nun da kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildiği ifade edildi.

Öte yandan BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor'un talimatları aykırı hareketi, Galatasaray'ın ise sportmenliğe aykırı açıklamalar gerekçesiyle disipline sevk edildiği kaydedildi.

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