Bakan Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu hafta sonu yapılacak LGS sınavıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Velilerimiz, öğrencilerimiz ve görevli öğretmenlerimiz, binalarımızın ve sınav salonlarımızın özel dezenfektanlarla temizlendiğinden ve gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili kişisel Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Bu hafta sonu LGS için okulların kapılarının öğrencilere açılacağını belirten Bakan Selçuk, "Velilerimiz, öğrencilerimiz ve görevli öğretmenlerimiz, binalarımızın ve sınav salonlarımızın özel dezenfektanlarla temizlendiğinden ve gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler" dedi.

Sınavda görev yapan öğretmen sayısı iki katına çıkarıldı

Selçuk, sınavda görev alan öğretmen sayısının da iki katına çıkarıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"2019 LGS'de 148 bin 946 öğretmenimiz görev almış iken bu yıl 353 bin 158 öğretmenimiz ve 17 bin 990 rehber öğretmenimiz, sınav alanlarında bizlere yardımcı olacak. Öğrencilerimizden ve velilerimizden ricam, hepimizin sağlığı için öğretmenlerimizin yönlendirmelerine uymalarıdır."