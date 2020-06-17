Trabzonspor, Fenerbahçe'yi deplasmanda 23 yıl sonra yendi

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek tam 23 yıl sonra ezeli rakibini Kadıköy'de mağlup etmiş oldu.

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Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında bugün Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırladı.

Mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanan bordo-mavililer, kupada adını finale yazdıran ilk takım oldu. Karşılaşmada Karadeniz ekibinin golleri Sörloth (2) ve Novak'tan gelirken; Fenerbahçe'nin tek golünü ise Deniz Türüç kaydetti.

23 YIL SONRA KAZANDI

Bordo-mavili takım bu karşılaşmayla birlikte, Fenerbahçe'yi 23 yıl sonra ilk kez Kadıköy'de mağlup etti.

G.SARAY DA 20 YIL SONRA YENMİŞTİ

Bu sene Kadıköy'de şeytanın bacağını kıran bir diğer takım da Galatasaray olmuştu.

Sarı-kırmızılılar da 20 yıl sonra Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etmişti.