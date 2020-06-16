Florin Andone Galatasaray'a veda etti
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Florin Andone, ayrılığı duyurdu. Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynan maçta sakatlık geçiren Rumen futbolcu, sezonun kendisi için bittiğini belirtti. Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'dan kiralanan 27 yaşındaki forvet, 12 maçta sarı kırmızılı formayı terletti ve 2 gol kaydetti.Abone ol
Instagram hesabından açıklama yapan Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Florin Andone, "Nasıl veya nereden başlayacağımı bilmiyorum ama duygularımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim için endişelenen ve destek mesajları atan herkese kalpten teşekkürler ediyorum. Sezon benim için bitti. Yaşadığım iki sakatlık nedeniyle çok zor bir sezondu" ifadelerini kullandı.
Galatasaray taraftarının dünyanın en iyisi olduğunu söyleyen Rumen futbolcu, "Yaşadığım sakatlıklar nedeniyle bu harika kulübe gelirken hedeflediğim şeyleri gerçekleştiremedim ve insanları hayal kırıklığına uğrattım. Sizlerden özür diliyorum. Galatasaray'a çok fazla katkı sağlayamama rağmen bu harika kulübün formasını giyerken çok ayrıcalıklı hissettim. Sizlere desteğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
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No sé ni cómo empezar, o por dónde empezar pero si quiero expresar lo que siento y compartirlo con todos ustedes. Toda esta gente que se ha preocupado por mi y me han mandado mensajes de apoyo y de ánimo, sois muchísimos y por eso quiero daros las gracias de corazón. Se acabó la temporada para mi, una muy difícil debido a las dos lesiones que he sufrido. Me siento frustrado por no cumplir los objetivos que tenía en mi mente al venir a este gran club, siento que he defraudado a muchísima gente y que realmente las lesiones no me han dejado mostrar todo el fútbol que llevo dentro. Lo siento por cómo ha ido todo y aunque mi paso por el @galatasaray no haya aportado muchas cosas positivas, me he sentido un privilegiado por haber vestido esta gran camiseta y representar a este gran club. Gracias de nuevo por vuestras infinitas muestras de cariño, sobretodo a los aficionados de @galatasaray que una vez más han mostrado que son sin duda uno de los mejores del mundo. Gracias 🙏