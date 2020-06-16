Florin Andone Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Florin Andone, ayrılığı duyurdu. Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynan maçta sakatlık geçiren Rumen futbolcu, sezonun kendisi için bittiğini belirtti. Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'dan kiralanan 27 yaşındaki forvet, 12 maçta sarı kırmızılı formayı terletti ve 2 gol kaydetti.

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Instagram hesabından açıklama yapan Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Florin Andone, "Nasıl veya nereden başlayacağımı bilmiyorum ama duygularımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim için endişelenen ve destek mesajları atan herkese kalpten teşekkürler ediyorum. Sezon benim için bitti. Yaşadığım iki sakatlık nedeniyle çok zor bir sezondu" ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarının dünyanın en iyisi olduğunu söyleyen Rumen futbolcu, "Yaşadığım sakatlıklar nedeniyle bu harika kulübe gelirken hedeflediğim şeyleri gerçekleştiremedim ve insanları hayal kırıklığına uğrattım. Sizlerden özür diliyorum. Galatasaray'a çok fazla katkı sağlayamama rağmen bu harika kulübün formasını giyerken çok ayrıcalıklı hissettim. Sizlere desteğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.