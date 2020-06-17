HABER /  POLİTİKA
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da namazın kılınacağı tarihi açıkladı

AYASOFYA'nın tekrar ibadete açılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namaz" için tarih geldi. Erdoğan, AK Parti MYK Toplantısı'nda “Ayasofya Camii için 2 Temmuz’da alınacak Danıştay kararının ardından inşallah namazımızı kılarız” dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün düzenlenen AK Parti MYK toplantısında, Ayasofya'nın açılacağı tarihi verdi. MYK Toplantısı'nda 15 Temmuz’da Ayasofya’da namaz kılınması yönünde öneri geldi. Erdoğan da “Ayasofya Camii için 2 Temmuz’da alınacak Danıştay kararının ardından inşallah namazımızı kılarız” değerlendirmesi yaptı.

Twitter'in hesap kapatma kararı

Twitter’ın kapattığı 7 bin 340 hesap ve Stanford Üniversitesi’nin raporu da gündeme geldi. Hürriyet'in haberine göre, ir kurmayın “Twitter tarafsız davranmıyor. Bu araştırmaları aynı kişilere özellikle yaptırıyorlar. Türkiye raporunu bilerek onlara yazdırıyorlar, böyle bir sonuç çıkması da olağan, bu insanlara yaptırmaları Türkiye’yi hedef almaktır ve tercihtir” sözleri üzerine Erdoğan, raporun da Twitter'in de taraflı olduğu değerlendirmesi yaptı. 

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün Beştepe’de toplandı. Toplantıda kurul üyeleri Bülent Arınç, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Yıldırım Akbulut ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun yer aldı.

AK Parti'nin Meclis Başkan adayı kim?

Toplantıda 12 Temmuz’da yapılacak Meclis Başkanlığı seçimi ve AK Parti Meclis yönetiminin yenilenmesi de gündeme geldi. Toplantıda bazı kurmaylar, grup başkanı ve grup başkanvekilleri seçiminde değişiklik yapılması gerektiğini belirttiler. “Grup başkanı ve grup başkan vekilinin seçilmesinin milletvekillerinin inisiyatifine bırakılması” önerisi de yapıldı. Erdoğan “Bu konuda bir an önce çalışıp, bana rapor sunun, bir bakalım” talimatı verdi. AK Parti’nin 5 grup başkan vekilinden 2-3’ünün değişmesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Pençe-Kartal Operasyonu! Komandolar Haftanin'e girdi
Dünya diken üstünde! Çin ve Hindistan çatışıyor
Fransa'da sağlık çalışanları sokağa indi
Erdoğan Merkel ile Libya'yı konuştu
Fenerbahçe Trabzonspor Türkiye kupası yarı final maçı golleri ve geniş özeti
Tepki çeken gazilere müdahale iddialarına emniyetten yalanlama geldi
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de İnsan Hakları Federasyonu Başkanı Eligül'ün aracına silahlı saldırı
Kemal Kılıçdaroğlu neden ağladı?
AUZEF sınav sonuçları 2020 vize açıklandı mı sorgulaması
Bayern Münih Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan etti
Burdur'da 3,8 büyüklüğünde deprem: Denizli ve Isparta'da da hissedildi
Bircan Bali neden fenalaştı eşi Ömer Gezen kimdir?
Yorumlar 8 yorum