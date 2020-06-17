Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da namazın kılınacağı tarihi açıkladı

AYASOFYA'nın tekrar ibadete açılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namaz" için tarih geldi. Erdoğan, AK Parti MYK Toplantısı'nda “Ayasofya Camii için 2 Temmuz’da alınacak Danıştay kararının ardından inşallah namazımızı kılarız” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün düzenlenen AK Parti MYK toplantısında, Ayasofya'nın açılacağı tarihi verdi. MYK Toplantısı'nda 15 Temmuz’da Ayasofya’da namaz kılınması yönünde öneri geldi. Erdoğan da “Ayasofya Camii için 2 Temmuz’da alınacak Danıştay kararının ardından inşallah namazımızı kılarız” değerlendirmesi yaptı.

Twitter'in hesap kapatma kararı

Twitter’ın kapattığı 7 bin 340 hesap ve Stanford Üniversitesi’nin raporu da gündeme geldi. Hürriyet'in haberine göre, ir kurmayın “Twitter tarafsız davranmıyor. Bu araştırmaları aynı kişilere özellikle yaptırıyorlar. Türkiye raporunu bilerek onlara yazdırıyorlar, böyle bir sonuç çıkması da olağan, bu insanlara yaptırmaları Türkiye’yi hedef almaktır ve tercihtir” sözleri üzerine Erdoğan, raporun da Twitter'in de taraflı olduğu değerlendirmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dün Beştepe’de toplandı. Toplantıda kurul üyeleri Bülent Arınç, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Yıldırım Akbulut ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun yer aldı.

AK Parti'nin Meclis Başkan adayı kim?

Toplantıda 12 Temmuz’da yapılacak Meclis Başkanlığı seçimi ve AK Parti Meclis yönetiminin yenilenmesi de gündeme geldi. Toplantıda bazı kurmaylar, grup başkanı ve grup başkanvekilleri seçiminde değişiklik yapılması gerektiğini belirttiler. “Grup başkanı ve grup başkan vekilinin seçilmesinin milletvekillerinin inisiyatifine bırakılması” önerisi de yapıldı. Erdoğan “Bu konuda bir an önce çalışıp, bana rapor sunun, bir bakalım” talimatı verdi. AK Parti’nin 5 grup başkan vekilinden 2-3’ünün değişmesi bekleniyor.