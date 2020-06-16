Erdoğan Merkel ile Libya'yı konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

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Reuters'ın haberine göre, Alman hükümet sözcüsü, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Doğu Akdeniz'deki durumu görüşmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Anlaşma sağlandı

Sözcü Merkel ve Erdoğan'ın Libya'da siyasi çözüme ulaşmak için Birleşmiş Milletler (BM) sürecinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda anlaştığını söyledi.

Almanya'nın yakın müttefiki Fransa Pazartesi günü Türkiye'nin Libya'da giderek artan "agresif" rolünü eleştirmişti.