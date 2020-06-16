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Kemal Kılıçdaroğlu neden ağladı?

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HDP'nin yürüyüşü gündemde... Peki Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'nin yürüyüşü arasında ne gibi benzerlikler var. Hadi Özışık ve Süleyman Özışık, Youtube kanalında gündemi değerlendirdi.

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İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, HDP'nin PKK ile ilişkisini sonlandırması gerektiğini söyleyerek bunu kabul etmeleri halinde ekranları açacaklarını ifade etti. Süleyman Özışık ise HDP'ye tek bir şartla oy verebileceğini söyleyerek aynı sözleri CHP'lilerden beklediklerini kaydetti.

Hadi Özışık ve Süleyman Özışık, Youtube kanalında gündemi değerlendirdi. HDP ve PKK ilişkisini masaya yatıran ikili, HDP'den terör örgütü PKK ile aralarına mesafe koymalarını isteyerek şunları söyledi:

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Süleyman Özışık:

Yarın HDP'nin eş genel başkanları çıksın PKK eli kanlı bir terör örgütüdür. Milletimize söz veriyoruz bundan sonra PKK ile yanyana hiç kimse görmeyecek, PKK'nın önünde en sert duracağız desinler ben bunu senet kabul ediyorum. Milletin huzurunda da yemin ediyorum. Hayatımda ilk defa sağdan kayıp HDP'ye oy vermezsem namertim ama CHP'liler bunu söyleyemez. Kardeşim aranıza mesafe koyun size oy vereceğiz diyemezler. Çünkü bu topraklarda kan akmazsa Recep Tayyip Erdoğan on kat daha oy alacak. Onun için kan akması lazım. 

CHP kökenli olup da "Bunlar çok efendi çocuklar. Ormana izmarit bile atmıyorlar" diyenler kimlerdi? Tekrar hatırlatayım "Ben olsam Ramazan'da saldırırım diyerek PKK'ya yol yordam gösterenler kimlerdi? Bunların derdi Erdoğan onun için.

Hadi Özışık:

HDP yürüyüş yapacak. Gündemde Adalet Yürüyüşü var.

Süleyman Özışık:

PKK'ya adalet. Ortada PKK'da kalmadı da... 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü

Süleyman Özışık:

Benim için yürüdüyse Allah çarpsın beni! Benim için yürümedi söyleyeyim. Ben yürü de demedim. O dönemde ORC Araştırma Şirketi, iki tane anket yayınladı. Birincisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nü nasıl değerlendiriyorsunuz sorusu soruldu. Yüzde 77'lik bir kesimi benim için zerre kadar bir anlam ifade etmiyor dedi. Gazi ve şehit yakınları lanet yağdırdı. O dönemde yapılan ikinci ankette de Kemal Kılıçdaroğlu'nun itirazı OHAL'e gelmeseydi. OHAL'e verilen destek yüzde 90'dı. Millete rağmen bir siyaset yapmış. 

O cümleyi bir kez daha kurayım. Eğer benim için yürüdüyse Allah çarpsın! AK Partililer'den herhangi biri için yürüdüyse yine Allah beni çarpsın. Bak kendime beddua ediyorum. MHP'liler için yürüdüyse aynı beddua. BBP'liler için yürüdüyse yine aynı beddua! Peki kimin için yürüdü? Kimin için yürüdüğünü bilmek için kimlerle yürüdüğüne bakmak lazım.

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