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Ankara'da zemininde çatlak oluşan 18 katlı bina boşaltıldı! Sebebi ne?

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ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartmanın zemin katında çatlak oluşması nedeniyle bina tahliye edildi. Çökme riskine karşı güvenlik önlemi alan ekiplerin binada inceleme yapacağı bildirildi.

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Başkent'in Yenimahalle ilçesi Çiğdemtepe Mahallesi'nde bulunan 18 katlı bir binanın zemininde gece yarısı çatlak meydana geldi. Apartman sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve zabıta ekipleri geldi.

İnceleme sonrası tahliye kararı

Binada inceleme yapan ekipler, apartmanın tahliyesine karar verdi. Bunun üzerine 36 dairenin bulunduğu apartmandaki vatandaşlar bina önüne çıkarak beklemeye başladı.

Apartman sakinleri akrabalarına ya da otellere gitti

Binanın mühürlenmesinin ardından kimi apartman sakinleri yakınlarının evlerine sığınırken, bazıları ise talepleri üzerine otele yerleştirildi. Çökme riskine karşı güvenlik önlemi alan ekiplerin binada inceleme yapacağı bildirildi.

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