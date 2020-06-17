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Adana'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

ADANA'da FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte finans sağladığı iddia edilen 5 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartılmasının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheliyi gözaltına alırken, dijital malzemelere de el koydu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

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