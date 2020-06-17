İşte AK Parti'nin 2023 öncesi 7 milyon oyu kazanma planı

2023 seçimlerinde yaklaşık 7 milyon gencin oy kullanması beklenirken AK Parti, daha çok dijital medyadan beslenenlere yönelecek. Bunun için Acun Ilıcalı örneği verildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, 92 sayfalık dijital medya raporu sunuldu.

Hürriyet'in haberine göre; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın yaptığı sunumu dinleyen Erdoğan, yasa çalışmasının bir an önce Meclis gündemine gelmesi talimatı verdi. Rapordan gençlerle ilgili saptamalar özetle şöyle:

Youtube’da bir günde ünlü olan şarkıcılar

“16-23 yaş olan ve Z kuşağı olarak adlandırılan nesilden 7 milyona yakın genç 2023’te ilk kez oy kullanacak. Onların içinde doğdukları yeni medya düzeni, veri ve içerik sağlayıcılar tarafından devlet otoritesi, egemenliği ve siyaseti de aşan bir meydan okumayla karşımıza çıkmaktadır. Buna cevabımız dijital Türkiye ile olmalıdır. Youtube’da bir günde ünlü olan şarkıcılar milyonlarca kez izleniyor. Acun Ilıcalı’nın hiçbir televizyon kanalında ulaşılamayacak biçimde Instagram canlı yayınında anlık 3 milyon seyirciye ulaşması medya düzenindeki değişime bir örnek.

Dijital mecralara öncelik verilecek

Z kuşağı için sosyal medya çok önemli. Eğer belirttiğimiz gibi oy verme davranışı dijital mecralar tarafından doğrudan manipüle edilebiliyorsa, bunun örneklerini açıkça ortaya koyan belgesel filmler Cambridge Analytica vakasını bizlere anlatıyorsa, bu yeni Z kuşağı genç seçmen kitlesi başta olmak üzere tüm kullanıcılar yeni bir farkındalıkla donatılmalıdır. 24-37 yaş arasındaki milenyum kuşağı video ve televizyonu internet üzerinden daha çok takip etmeye başladı. 16-23 yaş arasındaki Z kuşağı ise salgınla birlikte daha çok çevrimiçi içeriğe yöneldi.

4 aşamadan oluşacak

1. AŞAMADA etik farkındalık oluşması; 12 maddelik etkin kuralların daha iyi kullanılması da sağlanacak.

2. AŞAMA ‘dijital farkındalık’ olacak. Bu kapsamda ilk olarak Z kuşağına yönelik farkındalık çalışması yapılacak. Z kuşağı için ‘dezenformasyon’la mücadele edilecek.

3. AŞAMADA, “Yerel ve küresel farkındalık” yer alacak ve konuyla ilgili yasallaşma fazına geçiş sağlanacak.

4. AŞAMA ise ‘yasal düzenleme’ olacak.

Yasal hazırlık

Sosyal medya ile ilgili kanun çalışması için hazırlıkların başladığının belirtildiği raporda, Fransa’da sosyal medyada bulunan “zararlı” içeriklerin 60 dakika içinde kaldırılmasını zorunlu yapan kanun örnek gösterildi. Raporda, “Ülkemizde de sosyal medyayı terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edecek, nefret, tehdit, taciz, hedef gösterme gibi suçları işleyecek şekilde kullananlara karşı tedbirler öngören geniş bir kanun tasarısı hazırlama ihtiyacı hasıl olmuştur” denildi.

“Siber Vatan” vurgusu

Ünal’ın sunumunu yaptığı raporda “Siber Vatan” vurgusu yapılarak, “Egemenlik haklarımız siber vatanı da kapsar” ifadesi kullanıldı.