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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Kötü örneğe son kez bakın" deyip değiştirdi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen Twitter hesabındaki kapak fotoğrafını değiştirdi. Kapak fotoğrafında Koca'nın maskesi çenesinin altında duruyordu...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde maske kullanımıyla ilgili üst üste uyarılar yaparken, kişisel Twitter hesabının kapak fotoğrafı nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Kapak fotoğrafında Koca'nın maskesi çenesinin altında duruyordu. Koca, "Kötü örneğe son bir kez bakın, çıkarım yapın" dedikten sonra o fotoğrafı değiştirdi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen kapak fotoğrafını değiştirdi. Koca’nın “Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım” dediği fotoğrafında maske, ağız ve burun yerine çenesinde yer alıyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eleştirilerin hedefi olan o kapak fotoğrafı...

Fotoğrafına dair bir de tweet atan Koca, sosyal medya kullanıcılarının uyarıları için teşekkür etti: "Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bi kez bakın, çıkarım yapın:) Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil."

Kontrollü Sosyal Hayat ile değiştirdi

Koca eleştirilen fotoğrafının yerine "Kontrollü Sosyal Hayat, Maske + Mesafe" ifadelerinin yer aldığı bir görsel yerleştirdi.

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