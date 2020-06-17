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Dolar/TL 6.84 seviyesinden işlem görüyor! İşte piyasalardaki son durum

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Koronavirüs salgını endişeleri yüzünden kayıpların yaşandığı dolar/TL 6.84 seviyesinden euro ise 7.70'ten işlem görüyor.

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Koronavirüste ikinci dalga endişesiyle sert kayıpların yaşandığı dünya borsalarında geri dönüşler yaşanıyor.

Sakin bir veri gündeminin olduğu yurt içi piyasalarda dolar/TL, 6,84'ten işlem görüyor. Euro/TL ise 7.70'te yer alıyor.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6.80-6.85 bandının öne çıktığını belirtiyor.

Fed'in şirket tahvili alımı haberinin desteğiyle risk iştahı yeniden canlanırken özellikle Asya borsalarında yüzde 5'e yaklaşan yükselişler dikkat çekiyor.

Altın fiyatları 17 Haziran
  • Çeyrek Altın: 615 Lira
  • Yarım Altın: bin 231 Lira
  • Gram Altım: 379,20 lira
  • Tam Altın: 2 bin 462 Lira
  • Cumhuriyet Altını: 2 bin 520 Lira
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