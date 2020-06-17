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Tahir Karapınar'dan Deniz Türüç itirafı

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Deniz Türüç'ün oyundan alınırken tepki göstermesinin sorulması üzerine "Deniz Türüç soyunma odasında arkadaşlarından özür diledi. Orada biz hata yapmış olabiliriz.'' şeklinde yanıt verdi.

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Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Trabzonspor'a 3-1 yenildikleri Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı sonrası açıklama yaptı.

''Artık önümüzdeki seneye hazırlanacağız"
Tahir Karapınar, 3-1 yenildikleri Trabzonspor maçını değerlendirirken, "Çok iyi hazırlanmıştık. Planlarımızı da yapmıştık. Bizim için önemli bir maçtı. Taraftarımızı sevindirmek istiyorduk yine 2 Trabzon maçında yediğimiz gibi basit bir gol yedik. Serdar'ın göğsüne vuruan top gol oldu. Takım toparlamak için elinden geleni yaptı. Ama istediğimizi alamadık. Üst seviye bir takıma bunlar yakışmıyor. Artık önümüzdeki seneye hazırlanacağız" dedi. 

''Deniz Türüç konusunda hata yapmış olabiliriz''
Deniz Türüç'ün oyundan alınırken tepki göstermesinin sorulması üzerine Tahir Karapınar, "Deniz Türüç soyunma odasında arkadaşlarından özür diledi. Orada biz hata yapmış olabiliriz, bir plan yapmıştık onun için çıkardık. Soyunma odasında o işleri halletttik. Deniz kendini bilen saygı duyan birn oyuncu. Bu maçı kazanma hırsıyla yaptı. Onu hoş görüyoruz, sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'nin çok büyük yapılanmaya ihtiyacı var''
Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında "Emre bizim için çok önemli bir isimdi. Pereira ve Sörloth, çok profesyonel oyuncular tahrik ettiler bizim kulübeyi. Emre'yi kullanamadık son anlarda" diyen Kapapınar, "Fenerbahçe'nin çok büyük yapılanmaya ihtiyacı var. Hangi takımda oynadığını bilen oyunculara ihtiyacı var. Buna hoca da oyuncular da dahil. Oyuncuların hangi kulüpte oynadığını bilmesi lazım. Bizim için lig devam ediyor. Son ana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Herkes şapkasını önüne alıp, oyuncular, teknik heyet, yönetim hepimiz önümüzdeki senenin planlarını yapmamız lazım" sözleriyle revizyon sinyali verdi.

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